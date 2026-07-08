Матвеев и Бикович могут сыграть в фильме "Контора" Николая Лебедева

Максим Матвеев, Софья Присс, Сергей Кемпо и Милош Бикович могут сыграть в шпионском детективе "Контора", который снимет режиссер Николай Лебедев по сценарию Михаила Зубко. Проект - первый фильм планируемой франшизы - кинокомпания "1-2-3 Продакшн" представила в Министерстве культуры Российской Федерации на очной защите национальных фильмов, производство которых осуществляется организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

"Я общаюсь на тему [съемок] с Милошем Биковичем, Максимом Матвеевым, Сергеем Кемпо и Софьей Присс - пока складывается такая история, связанная с актерами", - сказал Лебедев. По словам режиссера, окончательный состав еще формируется, однако репетиции уже начались. "Эта картина повествует о важных традициях службы контрразведки. Важно понимать, что в современной России еще такого кино не снимали. Конечно, в нашем фильме много экшена, аттракциона, но на самом деле это история про человека, который борется за справедливость, за правду. Картина основана на реальных исторических событиях", - сказал генеральный продюсер студии "1-2-3 Продакшн" Артем Михалков.

"Контора" задумана как первый фильм зонтичной франшизы. По словам продюсера Татьяны Липской, франшиза является способом создания культового героя.

"Мы создаем нового героя, который живет рядом с нами, мы будем наблюдать за ним в узнаваемом городе, в Москве. <…> Контора - это наш "зонтик", который объединяет знакомых зрителю героев. "Эффект Иуды" - тема нашего первого фильма", - сказала она.

Липская добавила, что истории для будущих частей у команды уже есть.

Сценарист Михаил Зубко, в свою очередь, пообещал обойтись без штампов.

"Хичкоковский жанр - самый бескомпромиссный в плане требования к драматургии и выстраиванию истории. <…> Для меня планка задрана максимально высоко - никакой клюквы, никаких клише в этом фильме быть не может", - заключил он.

По сюжету молодого офицера контрразведки Арбатова после проваленной операции обвиняют в предательстве. Спасая себя и возлюбленную, он пускается в бега, пока расследование ведет его наставник.