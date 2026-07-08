Британский комик Саша Барон Коэн тайно снял новый фильм, в котором вернется его знаменитый комедийный персонаж Али Джи.

Саша Барон Коэн завершил производство нового фильма об Али Джи, который вернет его прорывного персонажа на большие экраны, сообщает издание Variety.

В последний раз этот герой появлялся в полнометражном кино в 2002 году в картине «Али Джи в парламенте».

Съемки картины проходили в секретности, подобно тому, как Коэн работал над двумя частями «Бората» в 2006 и 2020 годах. Как известно поклонникам комика, Али Джи – это уличный интервьюер, чьи вопросы и хип-хоп сленг часто сбивают с толку известных гостей, таких как Ноам Хомски и Ньют Гингрич.

Представитель актера отказался от комментариев. Впервые персонаж появился на британском телевидении в конце 1990-х годов, а затем получил собственное «Шоу Али Джи» в начале 2000-х, которое обрело популярность и в США после показа на HBO. О завершении съемок нового фильма сообщило издание The Insider.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Майами подала в суд на Бена Аффлека и Мэтта Дэймона за клевету в новом фильме.