Умерла Луиза Лассер, бывшая жена и звезда фильмов Вуди Аллена

Американская актриса Луиза Лассер ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что смерть наступила по естественным причинам. Актриса умерла в своем доме на Манхэттене.

Луиза Лассер начала карьеру в 1960-х, тогда же она познакомилась со сценаристом Вуди Алленом. В 1966 году Лассер вышла замуж за Аллена и приняла участие в его режиссерском дебюте «Что случилось, тигровая лилия?». Затем она снялась еще в трех картинах мужа — «Хватай деньги и беги», «Бананы» и «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить». В 1970 году Лассер и Аллен развелись. Позже артистка снялась еще в нескольких телепроектах и фильмах, включая «Реквием по мечте» Даррена Аронофски. Наибольшую славу ей принесла главная роль в сатирическом сериале «Мэри Хартман, Мэри Хартман».

Ранее сообщалось, что известная по роли мамы в популярном сериале «Альф» актриса Энн Шедин умерла 78-м году жизни. Шедин также появлялась в сериалах «Саймон и Саймон», «Веселая компания» и «Справедливая Эми».