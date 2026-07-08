Милана Стар рассказала, как озвучила героиню мультфильма

Если при записи трека важно передать эмоции через музыку, то при работе над озвучкой персонажа необходимо проживать каждую реплику и синхронизировать дыхание с движением персонажа, заявила в беседе с НСН певица и блогер-миллионник MILANA STAR (Милана Маирко).

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MILANA STAR озвучила юную изобретательницу Василису во втором сезоне российского анимационного сериала «Невский. Владычица Морская». Героиня сыграет одну из ключевых ролей в продолжении сюжета. Премьера намечена на осень 2026 года. MILANA STAR рассказала, что в проекте ее привлек не только сюжет, но и сам персонаж.

«Я давно хотела поучаствовать в хорошем, интересном проекте и попробовать свои силы в озвучке персонажа. Мне всегда была любопытна эта сфера, но нужен был правильный момент и подходящая история. Мне очень понравился сам материал, сюжет захватывает, но главное — меня покорила героиня, которую я озвучиваю. Василиса — положительный персонаж, сильный и при этом глубокий, с ней интересно работать. Почему бы и нет? Тем более, это отличная возможность выйти из зоны комфорта и показать себя не как певицу, а как актрису озвучки. Я считаю, что проект сам по себе уже достаточно успешный — это ведь уже второй сезон, у него есть своя преданная аудитория. Если мне удастся привлечь к проекту новых зрителей, особенно подростков, буду только рада», — отметила она.

По словам собеседницы НСН, хотя она хорошо знакома со спецификой работы в студии у микрофона, работа над озвучкой заметно отличается от записи песен.

«Я уже привыкла работать с микрофоном как на публике, так и одна в студии при записи песен, так что технически мне было несложно. Но анимация — совершенно другое. В треке ты передаешь эмоции через мелодию, а тут нужно прожить каждую реплику, синхронизировать дыхание с движениями персонажа. Я привыкла работать в камерной обстановке, а здесь каждый мой вдох слушали профессионалы, что добавляло волнения. Я бы сказала, что было немного некомфортно, потому что в студии собралось очень много людей – звукорежиссер, режиссер, большая команда. У меня остались самые теплые впечатления, с удовольствием повторю этот опыт. Мне кажется, что озвучка — то направление, где я могу расти и дальше, раскрывая себя с новой стороны. Если говорить о конкретных жанрах, то мне близко фэнтези и приключения. Также я думаю, что современные российские проекты сейчас активно развиваются, и мне хотелось бы быть частью этой индустрии», — рассказала артистка.

Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху». Сценаристом первого фильма выступает Олег Маловичко. Он также напишет сценарий и для полнометражного игрового фильма в жанре live action «Матроскин. Настоящая история», напоминает «Радиоточка НСН».