Джуд Лоу исполнит главную роль в криминальном боевике по сценарию Зака Бейлина

Продюсерская компания Riff Raff Entertainment, основанная Беном Дженсоном и Джудом Лоу, анонсировала несколько новых проектов на кинорынке Карловарского кинофестиваля. Один из них - криминальный фильм, в котором Лоу исполнит роль водителя-беглеца, помогающего непутевым бандитам выпутаться из провального дела.

© Кадр из сериала "Черный кролик"

Детали пока держатся в секрете, но, судя по краткому описанию создателей, зрителей ждет напряженный боевик с обилием испытаний и автомобильных погонь.

Сценарий пишут номинант на "Оскар" Зак Бейлин и Кейт Сасман, уже работавшие с актером над недавним мини-сериалом "Черный кролик" (Black Rabbit, 2025) об авантюре двух братьев и триллером "Безмолвное братство" (The Order, 2024) о борьбе агента ФБР с бандой неонацистов. Именно последний, по словам продюсеров, вдохновил Лоу и Бейлина на создание нового сюжета.

Также Бейлин известен по другим сценарным работам: спортивной драме "Король Ричард" (King Richard, 2021) с Уиллом Смитом об отце-тренере и основанной на реальной истории "Гран Туризмо" (Gran Turismo, 2023) о киберспортсмене на автогонках.

Riff Raff Entertainment - достаточно молодая компания, основанная в 2017 году. На ее счету не так много проектов, но самые известные из них как раз две упомянутые работы с Лоу: "Черный кролик" и "Безмолвное братство".