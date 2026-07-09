Названа официальная причина смерти звезды турецких сериалов Эдже Иртем

Турецкие СМИ обнародовали официальную причину смерти звезды сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем. Согласно заключению медиков, актриса отравилась алкоголем. К такому выводу специалисты пришли после вскрытия и тщательного изучения анализов.

© Кадр из сериала "Мистер ошибка"

Актрисы не стало 15 июня, за день до этого она отмечала свой 35-й день рождения, и ничто не предвещало беды. В ресторан за ней заехала мать.

"Я уложила Эдже спать, так как она крепко выпила, к тому же приняла антидепрессанты. Ночью я слышала, как она вставала, а потом снова легла. Утром я, как обычно, позвала дочь позавтракать, но она не ответила", - рассказала она.

Обнаружив бездыханное тело дочери, женщина вызвала скорую. Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать ее смерть.

За время своей недолгой карьеры на телевидении Иртем успела сняться во множестве популярных проектов. На ее счету работы в сериалах "Новая невеста", "Права на престол Абдулхамид", "Запретный плод", "Мистер Ошибка", "Невиновный подсудимый" и "Семья".