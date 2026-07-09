Актриса Галь Гадот призналась, что обожает сниматься с Оскаром Айзеком

9 июля в России выходит криминальная драма «Кодекс Данте» — блокбастер с запутанным философским сюжетом, а также россыпью звезд первой величины, от Оскара Айзека и Галь Гадот до Джерарда Батлера и Аль Пачино. В интервью для «Газеты.Ru» Гадот, воплотившая в ленте сразу двух персонажей, рассказала о том, как проходили съемки — и почему на этот фильм обязательно надо идти в кино.

© Кадр из фильма «Кодекс Данте»

— Расскажите про одну из ваших героинь в фильме «Кодекс Данте», Джульетту. Кто она?

— Джульетта — реинкарнация Джеммы, второго моего персонажа из ленты. Джемма была женой Данте в 1302 году, она всей душой любила его, а он не отвечал ей взаимностью. Ей так и не довелось испытать настоящую любовь, но Джемма всегда знала, что любит его. Она ждала его 700 лет — и встретила снова, уже как Джульетта. Судьба дала ей второй шанс, так скажем, возможность все исправить.

Они, Ник и Джульетта, без памяти влюбляются друг в друга, между ними столько страсти и желания, это чистые, живые, прекрасные чувства. При этом Джемма и Джульетта имеют одну и ту же душу.

— Какая романтичная история...

— Так и есть.

— Вам понравилось играть эти роли?

— Да, я получила огромное удовольствие. Мне удалось поработать с потрясающими людьми: во-первых, с Оскаром Айзеком, который воплотил Ника и Данте, а во-вторых, с неподражаемым режиссером Джулианом Шнабелем.

— Что зацепило вас в сценарии? Почему вы захотели сняться в этом кино?

— Почему я захотела сняться в этом кино? Ух ты... Мне позвонил мой агент и сказал, что Джулиан предлагает роль. И я сразу же согласилась, даже не прочитав сценарий. Потому что Джулиан — один из режиссеров, которыми я восхищаюсь. Он талант, и я просто очень хотела с ним поработать. У него особый взгляд на кино, свой неповторимый стиль. Уникальный режиссер!

Потом я узнала, кто еще будет сниматься в фильме. И прочитала сценарий. Он оказался одним из самых сложных и амбициозных на моей памяти. Я несколько раз его перечитывала, прежде чем до конца во всем разобралась. Но, как и сам Джулиан, этот сценарий — настоящее произведение искусства. Это совершенно не тот фильм, после просмотра которого можно спокойно пересказать сюжет друзьям. Это, скорее, стихотворение, песня. Здесь поднимается множество разных тем. Кино о жизни, о том, каково это — дышать и быть живым. О настоящем, о времени. О том, что это вообще такое. О любви и том, что она порождает. О том, кто такой Бог. В общем, мощные, животрепещущие вопросы. Мне было безумно интересно. Очень рада, что выдался такой шанс.

— Каково было работать с Джулианом?

— Это было просто бесподобно. Во всех отношениях. Прежде всего — он безоговорочно тебе доверяет. Сразу дает понять: ты актер, ты сам прекрасно знаешь, что делать. Само собой, мы многое обсуждали до съемок, а также во время моей подготовки к роли, обговаривали детали, чтобы убедиться, что все одинаково понимаем. Но на площадке он дает тебе свободу. Позволяет делать все, что кажется правильным и уместным для твоего героя. Невероятное ощущение — получать такую свободу на съемках.

А еще он ни одну сцену фильма не выстраивал как бы по миллиметрам — вместо этого просто следовал за своими ощущениями. Никаких точных расчетов. Джулиан всегда понимает, когда все получилось, доверяет своей интуиции. Как только его все устраивало, мы сразу заканчивали. Кстати, много сцен было снято одним дублем. Некоторые — двумя. И ему этого было достаточно. Такой формат прекрасен, потому что иногда мне — как актрисе — тяжело даются бесконечные съемки одной сцены с разных ракурсов. Так можно перегореть. А здесь все складывалось не так: каждая сцена была живой и яркой, ведь мы понимали, что именно она и войдет в фильм. Много попыток не будет — работаем здесь и сейчас.

В общем-то, и сама лента про это... Про момент, про жизнь, что происходит здесь и сейчас. И еще мне было приятно работать с ним, потому что все вокруг было настоящим. Например, в одной из сцен я готовила пасту — с реальным соусом из свежайших томатов, который нам сварил шеф-повар из нашей гостиницы. Да, все было по-настоящему, абсолютно никакой фальши. А в перерывах Джулиан просто наслаждался жизнью, что тоже хорошо повлияло на общее впечатление от работы. Он удивительный человек, правда.

— После вашей истории мне захотелось есть...

— Мне тоже (смеется).

— Как вам работалось с итальянской частью команды?

— Потрясающе! Я как будто оказалась дома, в Израиле. Итальянцы — невероятны. Это любящие, добродушные люди. А какие они старательные... Обожаю их акцент и культуру. Кстати, это первый фильм в моей карьере, который полностью снимали не в декорациях, а реально существующих местах. Никаких павильонов и зеленых экранов, все настоящее. И, на мой взгляд, команда сумела сделать эту реальность еще прекраснее. Это было великолепно.

— Расскажите, как вам работа художника по костюмам?

— Джулиан дирижировал всем процессом — от палитры до форм наших костюмов. Многие кадры фильма выглядят как картины, правда. Как полотна Вермеера и других мастеров прошлого. В общем, вся группа проделала колоссальную работу. Они создали невероятной красоты «живые» наряды.

— А что можете сказать о Джорджио, гримере и стилисте по волосам?

— Мне было очень легко работать и с Джорджио, и со всей его командой. У них был очень сдержанный подход — мы все понимали, что чем меньше, тем лучше. Хотелось сохранить естественность, никакой вычурности. Порой добиться простоты сложнее, чем сделать полноценный грим. Но команда справилась блестяще.

— Сильно ли отличаются образы Джеммы и Джульетты?

— Нет. Они отличаются только костюмами и прическами.

— Как вам работа с Оскаром Айзеком?

— Он невероятно талантливый актер. Работать с ним — настоящее удовольствие. Он очень щедрый, открытый, гибкий, эмоциональный партнер. Да и просто замечательный человек. Нам было очень хорошо, я его обожаю.

— Что в работе над этим проектом запомнилось вам больше всего?

— Самое главное в съемочном процессе — люди. Команда, которая тебя окружает. И Джулиан, и Луиз (Кугельберг — сценарист проекта; «Газета»), и наш оператор Роман, работу которого тоже нужно отметить, и наш актерский состав с Оскаром в главной роли — благодаря им съемки получились незабываемыми.