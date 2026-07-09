Энн Хэтэуэй рассказала, как на съемках «Одиссеи» позволяла себе «побыть засранцем»

Энн Хэтэуэй, сыгравшая в «Одиссее», рассказала о развитии её отношений с Кристофером Ноланом на съёмках ленты.

По словам Хэтэуэй, во время работы актёры, конечно, сосредоточены, но в то же время нужно давать себе немного отдохнуть и как-то подкалывать коллег. Это и было на площадке фильма.

На съёмочной площадке ты сосредоточен, но в то же время там можно позволить себе иногда побыть засранцем. Я прониклась этой частью наших отношений больше, чем когда-либо прежде.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.