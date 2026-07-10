«Отгрохали приличные поминки»: о погибшем Максе из «Бригады» рассказал сослуживец

«Отгрохали приличные поминки»: Сахаров рассказал о погибшем актере Высоковском
Столичные актёры скорбят о погибшем коллеге Александре Высоковском, который не вернулся с рыбалки в последний день июня. За свою карьеру Высоковский сыграл более сорока ролей. Успех артисту принёс отрицательный персонаж — телохранитель Макс из «Бригады».
Друзья говорят о Высоковском как о человеке чести, артисте редкого дарования, о котором заговорили лишь после смерти. Актёр МХАТа имени Горького Николай Сахаров рассказал корреспонденту «МК» неизвестные подробности из жизни Высоковского, с которым служил на одной сцене.
Саша Высоковский был актёром МХАТа Горького в начале 90-х, — рассказывает Николай. - Был он человеком интеллигентным, достаточно мягким и смешливым - на сцене его легко было расколоть. Это не мешало ему быть хорошим, тонким артистом. Потом Александр ушёл из театра, но иногда мы созванивались. На его уход повлиял трагический случай, который Саша пережил внешне скупо, а внутренне тяжело. В театре у него был лучший друг, однокурсник, Сергей, который попал в нелепейшую ситуацию и не смог из неё выбраться. Сергей под Новый год отправился к маме и брату в Красноярск на пару дней. Однако вылететь назад не смог, так как из–за снегопада отменили рейс. Он позвонил зав. труппой и попросил заменить его в спектакле «Синяя птица», где играл безмолвного героя в массовке. «Не прилетишь - уволю!», - отрезала та. Сергей с братом прыгнули в машину и помчались в ближайший к Красноярску город, откуда можно было улететь. По дороге они врезались в «КамАЗ» и погибли. В театре плакали, причитали, что, вот дескать, человек погиб, такой талантливый, преданный театру. Отгрохали даже приличные поминки. Правда, никто не упомянул, что актер был вызван в массовку, и его легко было заменить любым другим. - Во всём этом поминальном гвалте один лишь человек сохранял внешнее спокойствие, это был Высоковский, - продолжает рассказ Сахаров. - Он не проронил ни слова. Лицо Саши, казалось, тоже ничего не выражало, но глаза... "Вот это артист" - подумал я. Высоковский и в «Бригаде» блестяще сыграл, что называется, "на глазах". У его героя, убийцы, которого все зрители возненавидели, не было никаких средств выражения, типичных актёрских ухватов, когда играют бандитов — наколок, воровского сленга. Ничего, кроме постоянно меняющегося выражения глаз. Станиславский это называл "жизнью человеческого духа". Высший пилотаж актёрского мастерства.