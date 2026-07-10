«Отгрохали приличные поминки»: о погибшем Максе из «Бригады» рассказал сослуживец

Столичные актёры скорбят о погибшем коллеге Александре Высоковском, который не вернулся с рыбалки в последний день июня. За свою карьеру Высоковский сыграл более сорока ролей. Успех артисту принёс отрицательный персонаж — телохранитель Макс из «Бригады».

© Кадр из фильма "Бригада"

Друзья говорят о Высоковском как о человеке чести, артисте редкого дарования, о котором заговорили лишь после смерти. Актёр МХАТа имени Горького Николай Сахаров рассказал корреспонденту «МК» неизвестные подробности из жизни Высоковского, с которым служил на одной сцене.