Режиссер объяснил выбор рэпера Хаски на роль Лермонтова

Народный артист России, режиссер Павел Лунгин рассказал НСН, что выбрал рэпера Хаски на роль Михаила Лермонтова в своем новом фильме, потому что видит в нем современного поэта, способного передать противоречивую личность классика, чьи выдающиеся стихи не всегда совпадали с его поведением в жизни.

Рэпер Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов) сыграет титульного персонажа в фильме «Лермонтов» Павла Лунгина. Об этом постановщик рассказал на очной защите национальных фильмов в Минкультуры. Лунгин объяснил такой неожиданный выбор на роль Михаила Лермонтова.

«Никого не удивляет, что рок-музыкант Петр Мамонов у меня играл Ивана Грозного и русского святого, так сказать, юродивого в фильме "Остров". Мне интересно общаться с творческими людьми, которые сами являются поэтами. И в рэпере Хаски я увидел большого современного поэта. Мне очень нравятся его стихи, даже отдельно от песен, просто его лирика. Мне нравится его восприятие действительности. И он меня очень интересует как личность. Я считаю, что все жанры хороши, кроме скучного, как писал Вольтер. Поэтому я думаю, что зритель отреагирует на нашу искренность и на искренность художника Хаски правильным образом, потому что если бы Лермонтов жил в наше время, он был бы какой-то вот такой, похожий на Хаски», — сказал режиссер.

Собеседник НСН также рассказал, что задача будущей картины заключается в том, чтобы показать противоречия Лермонтова.

«Двигателем сюжета станет то, что у Лермонтова были противоречия в жизни. Главное — его божественные стихи и его поведение в жизни, которые как-то не совпадали. И мы пытаемся расследовать это раздвоение личности поэта, пытаемся рассказать историю его внутреннего демона. Он плохо обращался с женщинами, был тяжел с друзьями, в то же время проявлял невероятную личную отвагу и был награжден именным оружием за храбрость, участвовал в Кавказской войне. Он начал писать в 23 года, когда был убит на дуэли Пушкин, и уже в 27 лет, в 1841 году, сам был убит на дуэли. Все, что им было написано, написано с двадцать третьего по двадцать седьмой годы жизни», — поделился Лунгин.

Предстоящая картина как раз будет посвящена последним четырем годам жизни Лермонтова, на которые пришилось его поэтическое творчество. Начать съемки планируют в следующем году, а премьера намечена на весну 2028 года.

В прошлом году в России вышел фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, собрав в прокате более 55 млн рублей. Как отметила в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская, это отличная для авторского кино касса, однако сборам очень помогло название картины.