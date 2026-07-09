Звезда «Постучись в мою дверь» снимется в российском фильме

Популярный турецкий актер Керем Бюрсин, получивший известность благодаря роли в сериале «Постучись в мою дверь», впервые снимется в российском фильме. Об этом в четверг, 9 июля, рассказали в StarHit.

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Съемки картины пройдут в Стамбуле. Для артиста участие в проекте станет первым опытом работы в российском кинематографе. Производственный процесс планируют запустить в октябре текущего года.

На данный момент сюжет 90-минутного фильма неизвестен. Однако есть информация, что сценарий строится вокруг истории отношений двух людей, чувства которых сталкиваются с жизненными обстоятельствами, но оказываются сильнее них, говорится в публикации.

До этого также стало известно, что актеры Халит Эргенч и Мерьем Узерли, исполнившие главные роли в сериале «Великолепный век», вновь появятся вместе на одном экране — спустя 15 лет после завершения съемок исторической драмы.

Кроме того, турецкий актер Бурак Озчивит заявил о своем намерении развивать карьеру в России. Артист рассказал, что, помимо работы в кино, также занимается театральной деятельностью.