Энн Хэтэуэй хочет, чтобы ее дети были похожи на Тома Холланда

Энн Хэтэуэй и Том Холланд снялись вместе в «Одиссее» и сыграли мать и сына. Актриса так сильно вдохновилась совместной работой и заявила, что хотела бы, чтобы её дети были похожи на Тома Холланда в плане карьеры и роста.

Как мама в реальной жизни я очень надеюсь, что все мои дети вырастут такими же замечательными, как мой ребёнок на экране. Том — как сын из мечты.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.