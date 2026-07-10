Актер из «Кухни» вдвое снизил цены на курс профессионального мастерства в Нью-Йорке

Стоимость курсов в актерской школе Seagull NYC, которую российский актер Андрей Бурковский открыл в Нью-Йорке вместе с супругой, за полтора года снизилась более чем в два раза. Об этом сообщает РИА Новости.

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Школа Seagull NYC открылась в 2024 году. В ней преподают актеры из США, Израиля и разных регионов России, а обучение строится на технике режиссера Константина Станиславского.

Вскоре после запуска в школе появился трехмесячный курс Your Life - Your Show (в переводе с английского языка «Твоя жизнь — твое шоу» — прим. ред.), который предлагал преодоление личных барьеров и обретение уверенности. В начале прошлого года стоимость курса составляла $1960 или почти 150 тыс. рублей. Сейчас этот курс на сайте заведения не представлен.

Seagull NYC также предлагает одномесячный курс от самого Бурковского для профессиональных актеров за $950 или около 72,5 тыс. рублей, а также пятимесячные курсы для детей за $960 или около 73,2 тыс. рублей. Таким образом, цена предлагаемых курсов снизилась примерно на 51%.

В конце 2022 года актер улетел с семьей в США. Они полтора года прожили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024 года Ольга Бурковская сообщила в личном блоге о переезде. Жена актера призналась подписчикам, что теперь они обосновались в городе ее мечты — Нью-Йорке.