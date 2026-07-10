Звезда «Обсессии» Инди Наварретти собрала ПК благодаря Генри Кавиллу

Издание Etalk взяло интервью у звезды хоррора «Обсессия» Инди Наварретти. Она рассказала, как собрала свой ПК благодаря видео Генри Кавилла («Ведьмак»).

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По словам актрисы, она накопила большую сумму, чтобы приобрести детали для своего компьютера. Наварретти смотрела знаменитое видео, где Генри Кавилл собирал свой ПК, и повторяла процесс за ним.

Я накопила кучу денег на свой компьютер. Сборка ПК — совсем не дешёвое дело. Я много смотрела YouTube и наблюдала, как Генри Кавилл собирает свой собственный компьютер. Так что я постоянно переключалась между этими видео.

Генри Кавилл выложил ролик со сборкой игрового ПК ещё в 2020 году. Видео стало популярным и сразу завирусилось по соцсетям. Ранее Инди Наварретти рассказывала, что после съёмок в «Обсессии» долго не могла найти работу в кино. Потому она решила стримить различные игры — судя по всему, именно для этого занятия ей понадобился мощный компьютер.