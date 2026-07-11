Арнольд Шварценеггер вернется в кино в боевике «Келли»

Знаменитый американский актер спустя 11 лет снова снимется в приключенческом фильме о крутых парнях. Ведь Арнольд Шварценеггер, которому 30 июля исполнится 79 лет, по-прежнему находится в достойной форме и посещает спортзалы. А еще профессионально разбирается в трендах современной киноиндустрии, поскольку уже три года работает в студии Netflix, отвечая как раз за этот киножанр - боевик.

Съемки уже начались. Несмотря на то что уже известно несколько фильмов с таким названием, была даже "Банда Келли", нынешний сценарий - новый. Его написал Це Чун. Оригинальное название - The Kellys, поскольку картина расскажет о Джеке Келли, опальном полицейском из Нью-Йорка, чья жена Молли взята в заложники террористами в старом здании оружейного склада. И теперь Джек Келли будет ее спасать, обращаясь за помощью к тем, на кого раньше не особенно рассчитывал.

То есть это будет одновременно и боевик, и фильм о семействе Келли. С его внутренними конфликтами, непростыми взаимоотношениями, о которых нужно забыть ради спасения Молли.

Мы знаем, помним и любим много фильмов, в которых герои Шварценеггера упорно и мощно кого-то спасали. Так что режиссер "Келли" Брэд Пейтон, по сути, ничего особенно не выдумывал. И, наверняка, предчувствовал, что актерское амплуа героя-спасателя снова пригодится для успеха и этого фильма.

Да и в целом список исполнителей главных ролей впечатляет. Помимо Арни это и Лиам Хемсворт, и Келси Эсбиль, и Эбби Эллиот. Радует и появление в касте актрисы Джины Дэвис, сыгравшей в фильмах "Тельма и Луиза" и "Агент Ева".

Время завершение съемок пока не названо, зато уже объявлено, что Amazon MGM будет транслировать "Келли" более чем в 240 странах