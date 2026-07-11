Ариана Гранде не появится в 13-м сезоне сериала «Американская история ужасов»

Издание Deadline сообщило, что знаменитая певица и актриса Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада») не появится в 13-м сезоне сериала «Американская история ужасов». Она не успела отснять свои сцены, из-за чего покинула проект.

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Официально авторы сериала не комментировали ситуацию. Источники журналистов отмечают, что создатели шоу изменили график съёмок — Гранде не могла отменить свои концерты, потому отказалась от участия в новом сезоне.

«Американская история ужасов» представляет собой антологию, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Ранее сообщалось, что предстоящие эпизоды станут продолжением третьего сезона, в котором был шабаш ведьм. 13-й сезон стартует 24 сентября. В предстоящих эпизодах появятся Сара Полсон («12 лет рабства»), Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Кэти Бейтс («Титаник») и Эван Питерс («Монстры»).