Умерла Барбара Линг, художник-постановщик «Однажды… в Голливуде» и «Майкла»

Издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти художника-постановщика Барбары Линг. Голливудская знаменитость скончалась в возрасте 73 лет.

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Кинодеятель умерла после долгой борьбы с раком. Несмотря на тяжёлое заболевание, Линг продолжала работать в кино до конца своей жизни.

Барбара Линг работала в киноиндустрии с 1980-х годов. За это время она выступила художником-постановщиком в более чем 20 фильмах. Самыми знаменитыми проектами с её участием стали фильмы «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», «Рай», The Doors и «Майкл» про Майкла Джексона. Линг также получила премию «Оскар» в категории «Лучшая работа художника-постановщика» за ленту Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».