Петра Рыкова повысили до подполковника

Петр Рыков стоит на фоне полицейских машин с крайне серьезным лицом, что целиком соответствует его новой роли. Ближайшие недели актеру предстоит провести в Петербурге и окрестностях, а также посетить Северную Осетию. И все это в рамках очередного теле-расследования.

© Московский Комсомолец

На этот раз актера «повысили» до подполковника ФСБ, и в этом статусе герой Рыкова ведет крупное международное расследование. После неудачной операции подполковника отстраняют от дел, однако намерение добраться до главы картеля приводит офицера в засекреченный оперативный центр, где расследование начинается снова.

Можно сказать, что детективы и проекты приключенческого жанра для Петра Рыкова родная территория. Он снялся уже в девяти сезонах «Я иду тебя искать» и трех сезонах «Кордона», не считая множества других фильмов и сериалов, где актеру приходилось бороться со злом в самых разных его проявлениях, а иногда и переходить на другую сторону. Можно предположить, что Петр Рыков — главный конкурент Павла Прилучного, если речь идет о ролях крутых парней.

Рыков чуть старше Прилучного, однако по части жизненного опыта может дать фору многим своим коллегам. Прежде чем получить актерское образование и начать сниматься в кино и играть на театральной сцене, Петр выучился на переводчика с английского и немецкого и даже поработал в модельном бизнесе, побывав во многих странах, от Японии до США. Будем надеяться, что с подобным багажом актер еще порадует своих поклонников весьма неожиданными ролями, но сейчас спросом у продюсеров пользуются его суровый взгляд и завидная физподготовка.

В данный момент Петр Рыков не только гоняется на съемочной площадке за наркоторговцами, но и занят сразу в двух больших ретро-проектах. Один из них посвящен борьбе с криминалом в декорациях послевоенной Москвы, другой — событиям многовековой давности, а именно противостоянию русских дружин и войска Крымского ханства.

В современном детективе напарника героя Рыкова играет Константин Плотников. В проекте снимаются Дмитрий Сутырин, Евгений Терских, Алексей Нилов, Лаура Пицхелаури, Светлана Кацагаджиева, Максим Морозов, Мария Столярова и другие.