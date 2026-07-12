О чем жалел и чем запомнится народный артист Юрий Смирнов

На 88-м году жизни ушел Юрий Смирнов… По-настоящему народный артист. Без его персонажей мы не можем представить себе советское кино. Чего стоит только Гаврила в "Бумбараше". Помните это его обаятельное и непосредственное "вона"? "Вона она у меня - дом, мануфактура, статуетки, корова, теленок, поросенок, жана".

А ведь он капитальный москвич, в столице родился, учился, играл в одном из самых интеллигентных театров страны - на Таганке… И здесь же ему не давали прохода на улицах, когда сначала вышел "Бумбараш", а потом другой хит эпохи - "Вечный зов".

И даже когда он стал сниматься реже, его все равно узнавали и чаще всего обращались так: "Слышь-ка, а говорили ты спился, а ты вона какой!" Об этом мне рассказывал сам Юрий Николаевич. Не без грусти рассказывал.

А раньше ему в глаза бросали - "о, предатель". И не все в шутку. Он так убедительно в "Вечном зове" сыграл Петра Полипова, стукача и мерзавца, предателя, развалившего колхоз, что зрители еще долго не могли отделить персонажа от артиста.

Тут надо сказать пару слов, что такое "Вечный зов", не все нынче знают. Критики уверяют - это один из первых многосерийных фильмов СССР. Сняли его режиссеры-уральцы Валерий Усков и Владимир Краснопольский по мотивам одноименного романа-бестселлера Анатолия Иванова. Сам писатель был соавтором сценария, и он же стал крестным отцом Смирнова в этой легендарной киноэпопее.

Юрий Николаевич рассказывал - когда цензоры посмотрели первые шесть серий "Вечного зова" (мы бы сегодня сказали - его первый сезон), они так испугались последствий, что тут же показали их вышестоящим властям, а те перепугались не меньше…

"Как же так, у вас партийный руководитель, секретарь райкома и - предатель? Куда же тогда смотрели наши органы? Куда смотрело его начальство? Вы издеваетесь?"

Тут-то и взял слово Иванов, к тому времени он еще не бы Героем Соцтруда и Лауреатом Госпремии СССР, но авторитет у него был безоговорочный.

"Иванов сказал: если вы вырезаете роль Смирнова, я отзову весь свой сценарий, снимайте как хотите", - вспоминал Смирнов.

И дело ведь здесь было не только в том, что писатель дорожил персонажем, просто уж Смирнов хорош был невероятно.

"Он так играл, что его герою хотелось врезать", - говорил мне режиссер картины Валерий Усков.

Снимавшиеся в картине мэтры Ефим Копелян и Иван Лапиков разрешали Смирнову посидеть с ними на одной лавочке - только ему разрешали.

Но все же роль кромсали как могли. Доходило до смешного. Тот же Усков рассказывал:

"За спиной Полипова висит портрет Сталина, и, естественно, на крупных планах в кадр попадала часть портрета - причем со звездой. Скандал из-за этой звезды был жуткий, якобы мы смеемся над Брежневым… А никто из нас даже не думал о Брежневе!"

Не то чтобы до "Вечного зова" в нашем кино не играли провокаторов и подонков, были образы и похлеще Полипова, но за их грехи с актеров не спрашивали.

Смирнов же ответил за "Вечный зов" по полной.

Ему единственному из исполнителей главных ролей не дали Государственную премию. С точки зрения советской номенклатуры - если бы они поощрили главной наградой страны актера, сыгравшего вредителя, то они бы признали наличие таких руководителей в партии.

Убийственная логика.

На этот раз никто за Смирнова не вступился.

В сердцах актер тогда кинул режиссерам: "Как дерьмо хлебать, так вместе, а как награды получать, так у каждого своя грудь". Но потом, конечно, извинился, - от режиссеров здесь ничего не зависело.

"Самое унизительное, что со мной пытались торговаться - хочешь вместо премии звание тебе дадим? - Он рассказывал мне об этом с такой болью в глазах, что я эти его глаза помню до сих пор. А ведь разговор наш состоялся в 2013-м, полжизни прошло с той обиды. - Я сказал "спасибо", но я звание получу в своем театре".

Через тяжелый вздох он добавил:

"Обиды у меня нет. Уже нет…"

- Вас после этого редко приглашали на главные роли в кино, жалеете?

- Нет, но действительно в кино я мог бы сделать гораздо больше и гораздо интереснее.

Большая драма большого актера.

Но зато повезло на сцене. На Таганку он пришел вместе с Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным... Играл во многих спектаклях, ставших уже классикой, - "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой", "Десять дней, которые потрясли мир"… Это были его лучшие годы.

"Мы тогда жили в театре, даже не замечали, как сменяются времена года".

Он остался верен любимой сцене до конца. Все обсуждали смену эпох, режиссеров, директоров, а он просто работал.

"Каждый раз доказывал свою нужность", - заметил он в одном из своих последних интервью.

И снова - с грустью в глазах.

На Таганке он познакомился с любовью всей своей жизни, актрисой Галиной Гриценко, они играли влюбленную пару в спектакле Петра Фоменко и не смогли расстаться за кулисами. Вместе прожили в браке более полувека - редкий случай у актеров, да и не только у них. Ради карьеры мужа Галина бросила театр.

Последняя его заметная работа - роль профессора Исака Борга в "Земляничной поляне". В ней много ностальгии, рефлексии, печали о прошлом, жестких вопросов самому себе… Потрясающая роль, каждый раз в финале зал вставал и еще долго не отпускал любимого артиста…

Церемония прощания с Юрием Смирновым состоится в московском Театре на Таганке.