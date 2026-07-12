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Джулианна Мур и Эль Фаннинг снимутся в байопике детской писательницы Маргарет Уайз Браун

InterMedia

Эль Фаннинг и Джулианна Мур сыграют главные роли в фильме «Песнь Луны: Жизнь в семи стихах» (Moonsong: A Life In Seven Verses) режиссёра Ребекки Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли», «Иди ко мне, детка»).

Джулианна Мур и Эль Фаннинг снимутся в байопике писательницы Маргарет Уайз Браун
© Global Look Press

Как сообщает Deadline, сценарий, написанный самой Миллер, основан на книге Леонарда С. Маркуса «Маргарет Уайз Браун: Пробужденная Луной» и рассказывает историю американской детской писательницы Маргарет Уайз Браун, чьи классические книги, такие как «Баю-баюшки, Луна» и «Как зайчонок убегал», были впервые опубликованы в 1940-х годах. Браун, получившая титул «лауреата детской литературы», и до сих пор пользуются популярностью по всему миру. Известно, что сама Маргарет не была замужем, у нее не было детей. Писательница умерла в возрасте 42 лет.

Проект был предложен Миллер и ее партнеру по продюсерской компании Round Films Дэймону Кардасису Амандой Гудвин, Кери Селиг и Сашей Александер. Мартин Скорсезе выступит исполнительным продюсером, а производство начнётся весной 2027 года. Миллер и Скорсезе познакомились во время её работы над пятисерийным документальным фильмом «Мистер Скорсезе», который недавно получил три номинации на премию «Эмми», в том числе за режиссуру, и ранее завоевал премию Гильдии режиссеров Америки (DGA), премию Independent Spirit Award и главный приз жюри на кинофестивале «Сандэнс».