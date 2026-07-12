Джулианна Мур и Эль Фаннинг снимутся в байопике писательницы Маргарет Уайз Браун

Эль Фаннинг и Джулианна Мур сыграют главные роли в фильме «Песнь Луны: Жизнь в семи стихах» (Moonsong: A Life In Seven Verses) режиссёра Ребекки Миллер («Частная жизнь Пиппы Ли», «Иди ко мне, детка»).

Как сообщает Deadline, сценарий, написанный самой Миллер, основан на книге Леонарда С. Маркуса «Маргарет Уайз Браун: Пробужденная Луной» и рассказывает историю американской детской писательницы Маргарет Уайз Браун, чьи классические книги, такие как «Баю-баюшки, Луна» и «Как зайчонок убегал», были впервые опубликованы в 1940-х годах. Браун, получившая титул «лауреата детской литературы», и до сих пор пользуются популярностью по всему миру. Известно, что сама Маргарет не была замужем, у нее не было детей. Писательница умерла в возрасте 42 лет.

Проект был предложен Миллер и ее партнеру по продюсерской компании Round Films Дэймону Кардасису Амандой Гудвин, Кери Селиг и Сашей Александер. Мартин Скорсезе выступит исполнительным продюсером, а производство начнётся весной 2027 года. Миллер и Скорсезе познакомились во время её работы над пятисерийным документальным фильмом «Мистер Скорсезе», который недавно получил три номинации на премию «Эмми», в том числе за режиссуру, и ранее завоевал премию Гильдии режиссеров Америки (DGA), премию Independent Spirit Award и главный приз жюри на кинофестивале «Сандэнс».