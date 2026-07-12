Ребекка Холл и Морган Спектор снимутся в новой экранизации романа Дэна Брауна

Супруги Морган Спектор («Позолоченный век», «Заговор против Америки») и Ребекка Холл («Слушатели», «Дом на другой стороне») ведут переговоры о съемках в главных ролях в сериале «Тайна из тайн» (The Secret of Secrets) для Netflix. Это будет экранизация одноименного романа Дэна Брауна из его книжной серии о приключениях Роберта Лэнгдона. Книга вышла в 2025 году. Как сообщает Deadline, Спектор сыграет Лэнгдона, а Холл – Кэтрин Соломон. Продюсерами проекта выступают сам Браун и Карлтон Кьюз («Остаться в живых», «Нэш Бриджес»), который напишет сценарий. Съёмки планируют начать этой осенью в Праге, где разворачиваются события книги.

По сюжету, символист Роберт Лэнгдон (Спектор) борется с древними силами и временем, чтобы спасти свою любимую, пропавшую учёную Кэтрин Соломон (Холл), и её новаторскую рукопись, открытия которой способны навсегда изменить понимание человечеством человеческого разума.

«Тайна из тайн» — шестая книга в серии о Роберте Лэнгдоне, написанной Брауном, после «Ангелов и демонов» (2000), «Кода да Винчи» (2003), «Утраченного символа» (2009), «Инферно» (2013) и «Происхождения» (2017). Благодаря огромному мировому успеху «Кода да Винчи», романы Брауна разошлись тиражом более 250 миллионов экземпляров на 56 языках.

Три романа - «Код да Винчи» (2006), «Ангелы и демоны» (2009) и «Инферно» (2016) – были экранизированы. Том Хэнкс сыграл Лэнгдона, а режиссёром выступил Рон Ховард. Совокупные сборы составили 2,24 миллиарда долларов по всему миру. Четвёртый роман, «Утраченный символ», был экранизирован в 2021 году на платформе Peacock, Эшли Цукерман сыграл более молодую версию Лэнгдона.