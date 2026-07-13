Скончалась сыгравшая в «Сорвиголове» актриса Вай Чин Хо

Актриса Вай Чин Хо, известная по роли Мадам Гао в сериале Marvel "Сорвиголова", умерла в возрасте 82 лет. Об этом сообщает американская газета Variety.

По информации издания, актриса умерла от инсульта 10 июля. Вай Чин Хо родилась в Гонконге в 1943 году.

На счету Вай Чин Хо десятки ролей в кино и на телевидении, включая сериалы Marvel "Сорвиголова" (Daredevil, 2015-2018), "Железный кулак" (Iron Fist, 2017-2018) и "Защитники" (The Defenders, 2017). Хо также озвучила бабушку Ву в мультфильме Pixar "Я краснею" (Turning Red, 2022) и сыграла роль в комедийном сериале "Аквафина - Нора из Куинса" (Awkwafina Is Nora from Queens, 202-2023).