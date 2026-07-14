Ушел из жизни актер Джош Гризетти из сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Американский актер театра и кино Джош Гризетти, известный по роли в сериале «Удивительная миссис Мейзел», покончил с собой в возрасте 44 лет. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил его агент Рик Феррари.

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Он заявил, что совершенно опустошен этой утратой, и отказался от дальнейших комментариев.

Актер Роб МакКлюр был одним из первых, кто публично поделился информацией о случившемся. Он много работал вместе с Гризетти во время сложного национального турне музыкального спектакля «Что-то гнилое!».

— С разбитым сердцем я сообщаю вам, что в пятницу блестящий Джош Гризетти покончил с собой, — написал артист в личном блоге.

Джош Гризетти родился 1 декабря 1981 года в Вашингтоне и после окончания Бостонской консерватории зарекомендовал себя как надежный актер. Гризетти выступал на Бродвее, а также сыграл во множестве внебродвейских проектов. Среди работ с его участием присутствуют такие фильмы и сериалы, как «Удивительная миссис Мейзел», «Рыцари процветания», «Хорошая борьба» и другие.