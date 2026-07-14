Образ Ларисы Гузеевой для нового фильма вызвал споры в сети

Образ российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой для нового фильма вызвал споры в сети. Публикация появилась на странице онлайн-кинотеатра «Иви» в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость снялась в криминальной драме «Холод», где исполнила роль деспотичной чиновницы Надежды Цапковой. На размещенном кадре она предстала в рубашке в полоску и твидовом жакете. При этом звезда продемонстрировала седые волосы и брови.

«Лариса Гузеева продумывала образ сама. Как считаете, у нее получилось?» — гласила подпись к посту.

Пользователи высказались о внешности артистки в комментариях. Часть из них остались недовольны преображением:

«Вот это брови», «Эти брови не к месту», «С бровями, думаю, перебор, еще не вошла мода на седые брови».

В свою очередь, другие восхитились трансформацией звезды.

«Мощно выглядит!», «Неузнаваема, профессионально», «Интересный образ, суровая женщина, никак не бабушка», «Обалденное преображение!» — заявили юзеры.

В январе Лариса Гузеева показала свой самый неудачный образ.