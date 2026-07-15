Стоянов рассказал, как изменится его герой в комедии «На деревню дедушке 2»

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал, что его герой в комедии «На деревню дедушке 2» учится преодолевать эгоизм и перестаёт воспринимать внука как того, кто должен принадлежать только ему.

© кадр из фильма «На деревню дедушке»

В беседе с НСН актёр отметил, что два дедушки не могут найти общий язык, поскольку каждый хочет, чтобы мальчик был только с ним.

«Он же общий, не чей-то личный, кроме того, он и сам по себе личность», — сказал Стоянов о внуке из фильма.

По его словам, проект посвящён человеческой терпимости и умению принимать жизнь.

В финале картины Стоянов и Фёдор Добронравов исполняют колыбельную, записанную на площадке живьём. Актёр написал к ней слова, а в основе композиции лежит его мелодия из первой части фильма.

Ранее Юрий Стоянов рассказал в беседе с RT о том, что после смерти Ильи Олейникова, его друга и партнёра по актёрскому дуэту, посвятил ему песню.