Ради роли Любовь Аксенова объявила сухую голодовку

Актриса заявила спецкору НСН, что ради роли пришлось объявить сухую голодовку, которая привела к тремору.

Актриса Любовь Аксенова рассказала, что для съемок в сериале «Холод» добилась состояния полного обезвоживания организма.

Премьера криминальной драмы режиссера Алексея Казакова «Холод» состоится 16 июля в онлайн-кинотеатре Start. Сериал расскажет о девушке, попавшей в колонию по вине мажоров. По ходу сюжета она оттачивает боевые навыки, оказывается на свободе и начинает мстить за гибель мужа и ребенка. На закрытом показе картины побывал спецкор НСН, который узнал у Аксеновой, что было для нее самым сложным.

«Нужно было сделать все, чтобы у моей героини был вид, как у человека на сухом голодании. Я начала худеть с августа, а снимать фильм мы начали в январе. Это была спортивная сушка, как у бодибилдеров, я постепенно снижала количество калорий, много тренировалась, а ела супермало, иногда 400-800 калорий. К началу съемок я весила 48 кг. Мне казалось важным, чтобы состояние было действительно настоящее. Мы обсуждали с режиссером, что это можно сделать и графикой, но решили добиться эффекта без графики. Самое сложное было – играть в состоянии полного обезвоживания. Тренер разрешал мне пить только кофе, начался тремор», - рассказала актриса.

Аскенова отметила, что другим серьезным испытанием стали съемки в гигантском тоннеле.

«Это был длинный искусственный тоннель из пенопласта, внутри него была земля. Когда мы туда начинали залезать, нас предупредили: будьте осторожны: если у вас есть страх замкнутого пространства, нужно глубоко дышать. Но адаптация прошла быстро, было интересно, поскольку я люблю эксперименты», - призналась собеседница НСН.

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