Золушка, принц и другие: как сложились судьбы актеров фильма «Три орешка для Золушки»

Фильм «Три орешка для Золушки», перенесший на экраны сюжет известной сказки, вышел в 1973 году при совместном производстве Чехословакии и ГДР. Картина была также популярна среди советских граждан, а актеры, воплотившие образы персонажей, полюбились многим зрителям. Как сложились их судьбы после выхода ленты — в материале «Вечерней Москвы».

© «Три орешка для Золушки», 1973

Либуше Шафранкова, сыгравшая Золушку, обрела большую популярность и стала главной «кинопринцессой» Чехословакии. Она играла в театре и снималась в таких фильмах, как «Русалочка», «Принц и Вечерняя Звезда», «Покушение в Сараево», «Палитра любви» и других. В 1976 году актриса познакомилась в театре со своим будущим супругом Йозефом Абргамом, который старше ее на 14 лет. В браке у них родился сын. Несмотря на свою известность, супруги не любили давать интервью и участвовать в светских мероприятиях.

В 2009 году Шафранкова тяжело заболела и на время прекратила работать, но вскоре вернулась на экраны. Спустя пять лет актрисе диагностировали рак легких. Операция по удалению опухоли прошла успешно, но восстановление было слишком тяжелым. В 2020 году болезнь вернулась, а в 2021 году Либуше Шафранкова скончалась в возрасте 68 лет.

Павел Травничек, сыгравший Принца, на момент начала съемок был студентом Пражской академии искусств. После выхода фильма он стал таким же «кинопринцем» страны, как и Шафранкова стала «кинопринцессой». Они даже сыграли пару снова — на этот раз в фильме «Третий принц». Травничек также руководил Музыкальным театром и работал на телевидении. В 1990-х годах он практически не снимался в кино, больше уделяя внимание своему театру и актерскому агентству, которым тоже руководил.

Травничек любил внимание женщин, у него даже был короткий роман с Шафранковой во время съемок «Трех орешков для Золушки». Актер был женат четыре раза. Его четвертая жена — певица Моника Фиалкова — моложе артиста на 34 года. У него двое взрослых детей, а в 2017 году у артиста родился еще один сын. В СМИ просачивалась информация, что старший сын актера отказывается с ним общаться. Сейчас актеру 74 года.

Карола Браунбок (Мачеха)

© «Три орешка для Золушки», 1973

Карола Браунбок, сыгравшая Мачеху, уже имела опыт в кино. Зрители запомнили ее по ролям склочных соседок, сварливых тещ и прочих скандалисток. Поэтому роль Мачехи подошла ей идеально. Браунбок также работала на радио и занималась дубляжом. Однако через пять лет после премьеры актрисы не стало, она умерла в возрасте 54 лет. Как сообщали СМИ, у нее были проблемы со здоровьем, однако какие именно — до сих пор неизвестно.

Даниэла Главачова (сестра Золушки Дора)

Даниэла Главачова, воплотившая на экранах сестру Золушки Дору, получила эту роль из-за того, что играла ее в театре. Во время съемок фильма актриса была беременна. В 1974 году она родила дочь.

Артистка снялась в таких фильмах, как в «Портниха женится», «Новое платье короля», «Гости из галактики», но основной ее профессией является искусствоведение. В 2008 году она ушла из киноиндустрии и возглавила Пражскую художественную школу, которой руководит до сих пор. Сейчас ей 79 лет.

© «Три орешка для Золушки», 1973

Рольф Хоппе, сыгравший Короля, уже был состоявшимся актером театра и кино. В начале 1980-х годов он получил мировую известность благодаря съемкам в оскароносном фильме «Мефисто» режиссера Иштвана Сабо. Там он сыграл соратника Адольфа Гитлера Германа Геринга. Другой известной ролью Хоппе стал персонаж профессора Рамонте в итальянском сериале про мафию «Спрут».

В 1990-х артист стал художественным руководителем камерного театра «Вейссиг». Известный своим сильным голосом, актер также работал в сфере дубляжа, радио и телевидения. Рольф Хоппе скончался в 2018 году в возрасте 87 лет.

Карен Леш (Королева)

Карен Леш, сыгравшая Королеву, является дочерью актрисы Матильды Данеггер. До съемок «Трех орешков для Золушки» она уже играла в театре и кино. Однако после выхода этого фильма артистка внезапно пропала с экранов, оставшись работать лишь в театре. Актриса не давала никаких интервью журналистам.

Только в 2013 году им все-таки удалось с ней связаться, но Леш ограничилась лишь несколькими добрыми словами о воспоминаниях со съемок и отказалась комментировать свою жизнь. Известно, что она была замужем за генеральным директором кинокомпании ДЕФА Гансом Дитером Мяде. Сейчас актрисе 89 лет, она живет уединенной жизнью недалеко от Берлина.

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