Алан Ричсон сыграет в боевике по сценарию, написанному 33 года назад

По данным Variety, Алан Ричсон, известный по сериалу «Джек Ричер», сыграет в новом боевике режиссёра Жауме Кольет-Серра. За основу сюжета возьмут сценарий, написанный 33 года назад.

Фильм рассказывает о федеральном маршале, который охраняет невесту торговца оружием, нуждающуюся в защите свидетелей. События разворачиваются в течение одного вечера, когда на город обрушивается ураган, блокирующий связь с внешним миром и препятствующий прибытию подкрепления. Вместе им предстоит противостоять натиску людей, работающих на торговца оружием, а также нарастающим стихийным бедствиям, бушующим за пределами их убежища.

Марк Бианкулли («Как ограбить банк») перепишет историю и освежит её, но основы останутся теми же. Картину выпустят на Netflix.