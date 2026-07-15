Тому Крузу предрекли «Оскар»

Актер Том Круз претерпел кардинальное преображение для новой роли в мрачной комедии Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Диггер», чем ошеломил поклонников и заставил прогнозировать, оценит ли Академия кинематографических искусств и наук его старания.

Легенда «Топ Ган» и «Миссия невыполнима», 64-летний Том Круз, исполняет главную роль в сатирической комедии мексиканского режиссера. Он играет миллиардера-нефтяного магната Диггера Роквелла, который отправляется в отчаянную миссию по спасению человечества от созданной им экологической катастрофы, пишет Independent.

В первом трейлере фильма персонаж Круза разбирается с последствиями катастрофы, вызванной цунами, обрушившимся на атомную электростанцию его компании.

Круз носит многослойный грим и протезы на лице, чтобы выглядеть намного крупнее и старше. У него также редкие, седеющие волосы.

Многие поклонники были шокированы практически неузнаваемым внешним видом Круза в трейлере фильма и первых постерах.

Среди отзывов на видео – реплики восторга, удивления и полного неверия в то, что в представленном на экране герое скрывается герой блокбастеров Круз. Несколько человек предсказывали, что эта роль принесет актеру премию «Оскар».

«Кажется, это отличный фильм, и ваша игра, похоже, потенциально достойна «Оскара», – написал поклонник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Том Круз впервые получил «Оскар» за 40-летнюю карьеру. Лундгрен вспомнил, как отправил Сталлоне в больницу на съемках «Рокки IV». Майк Майерс анонсировал выход четвертого «Остина Пауэрса».