Стало известно о смерти актрисы сериала «Звездный путь» Антуанетты Бауэр

Актриса Антуанетта Бауэр скончалась в возрасте 93 лет. Она умерла 30 апреля в лос‑анджелесском доме престарелых, однако информация о её кончине появилась лишь недавно. О смерти артистки в беседе с Hollywood Reporter рассказала её подруга Карлотта Глакин. Причины ухода актрисы из жизни не раскрываются.

© Super.ru

Антуанетта Бауэр родилась 30 сентября 1932 года в Германии. Популярность пришла к ней благодаря работам в британском и американском кино. Пик её творческой карьеры пришёлся на 1960–1980‑е годы: за это время актриса снялась во множестве фильмов и телепроектов.

В числе её работ — эпизод сериала «Сумеречная зона» и фильм ужасов «Выпускной». Запомнилась зрителям и её роль в сериале «Звёздный путь»: во втором сезоне, в эпизоде «Кошачья лапа», Бауэр сыграла антагонистку Сильвию.

Ранее стало известно о смерти Скотта Брайса, актёра сериала «Секс в большом городе».

Читайте также: Названа причина смерти актёра фильма «Парк Юрского периода» Сэма Нила