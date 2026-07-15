Актер сериала «Секс в большом городе» Скотт Брайс умер в возрасте 67 лет

Американский актёр Скотт Брайс умер в возрасте 67 лет после продолжительной борьбы с раком. Артист ушёл из жизни в окружении близких. Печальную новость сообщил его 18-летний сын Джексон Брайс: «Бог призвал моего отца домой», — заявил молодой человек.

У Скотта Брайса остались супруга Джоди Стивенс и сын. Джексон рассказал, что отец до последних дней сохранял мужество и продолжал верить в возможность победить болезнь.

Онкологическое заболевание у актёра диагностировали в октябре 2024 года. Врачи обнаружили у него рак пищевода и желудка третьей стадии. Позже болезнь распространилась и привела к появлению опухолей в головном мозге.

По словам сына, Скотт Брайс прошел через сложное лечение, включая лучевую, химио- и иммунотерапию: «Я видел, как мой отец переносил каждую минуту боли с гордостью и мужеством, с непоколебимой верой в то, что все наладится и он победит», — рассказал Джексон.

Джексон также поделился воспоминаниями о характере и профессионализме отца. По его словам, Скотт гордился своей актёрской работой и шутил, что был «актером одного дубля, максимум двух»: «Режиссёры назначали ему съёмки в конце дня, потому что знали — это не займет много времени», — рассказал сын артиста.

Скотт Брайс родился 6 января 1958 года в Нью-Йорке в актёрской семье. Его мать Дороти Брайс была театральной артисткой, а отец Эд Брайс известен по роли Билла Бауэра в сериале «Направляющий свет».

Широкую известность акт`р получил благодаря роли Крейга в сериале «Как вращается мир», где он снимался вместе с Мэг Райан и Фрэнком Руньоном. А также сериалу «Секс в большом городе».