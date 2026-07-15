Сергей Безруков превратился в мошенника

За годы своей кинокарьеры Сергей Безруков неоднократно доказывал, что может сыграть кого угодно. На съемках, которые недавно стартовали в Москве, актер перевоплотился в крупного афериста, и таких ролей в арсенале Безрукова относительно немного, по крайней мере в последнее время. Примечательно, что герой Безрукова в какой-то мере является еще и жертвой аферы.

«Мошеннический» опыт у Сергей Безрукова не самый большой, но впечатляющий. В 2021 году вышла трилогия про Остапа Бендера, где Безруков перевоплотился в знаменитого афериста. В новом проекте актер играет Бендера XXI века, человека, который торгует формулами богатства и успеха, обманывая тысячи людей.

По сюжету сериала, миллиардер и бизнес-тренер неожиданно оказывается узником пятитысячной купюры нового образца. Он «заперт» внутри офисного здания, изображенного на купюре, и может общаться только с девушкой, которой эта купюра принадлежит.

Девушка прекрасно знает своего собеседника, потому что стала одной из жертв его манипуляций. В такой ситуации лучше всего заключить взаимовыгодную сделку, но представление о ней у афериста и его жертвы - совершенно разные.

В своих свежих кино- и сериальных проектах Сергей Безруков в основном играет людей с честными лицами. Актер перевоплощался в исторических персонажей, космонавтов, людей в погонах. В последнее время к нему явно неравнодушны сценаристы сказок и фэнтези. На подобном фоне образ афериста, который вдруг смотрит на себя с другой стороны и делает неутешительные выводы, выглядит экспериментом, но риск в данной ситуации может быть вполне оправданным.

Культ того, что называют «успешным успехом», — одна из примет времени, однако фильмов и сериалов на эту тему не так много, к тому же продюсеры любят превращать подобные сюжеты в комедии. Драма от сценаристов Сергея и Дмитрия Минаевых обещает стать другим взглядом на острую социальную проблему, а актерский состав вполне можно назвать интригующим.

Жертву героя Сергея Безрукова играет Анастасия Белоусова. В проекте также снимаются Ирина Старшенбаум, Иван Добронравов, Николай Шрайбер. Одну из ролей играет Владимир Пермяков, прославившийся благодаря образу Лени Голубкова из рекламы финансовой пирамиды 90-х годов.