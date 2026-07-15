«Омерзительная тетя»: Линда Лапиньш рассказала о съемках с Ларисой Гузеевой

На премьере сериала «Холод» в столичном кинотеатре «Октябрь» актриса Линда Лапиньш поделилась с журналистами поделилась впечатлениями о работе с Любовью Аксёновой, исполнительницей главной роли, и Ларисой Гузеевой, сыгравшей жёсткую чиновницу Цапкову.

© Кадр из фильма "Коса"

«Люба — один из самых прекрасных партнёров, которые со мной работали когда‑либо. Она отдаётся процессу, всегда включённая, и это классно», — отметила Лапиньш.

По словам артистки, несмотря на то что в любом творческом проекте требуется время на притирку, с Аксёновой у неё сразу сложился рабочий контакт.

Линда Лапиньш с большим воодушевлением говорила о работе с Ларисой Гузеевой. Актриса призналась, что искренне ценит творчество звезды культового фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс», и была в восторге от того, насколько ярко и убедительно Гузеева воплощает свой образ на экране.