Безрукова рассказала, чем удивил ее Прилучный на съемках «Холопа 3»

Актриса Ирина Безрукова рассказала, как ей удалось попасть в третью часть фильма «Холоп», а также раскрыла некоторые детали работы с коллегой по сцене Павлом Прилучным.

Когда мне предложили роль в фильме «Холоп-3», я согласилась сразу. Даже пошутила: «Можете не присылать сценарий — я уже говорю «да», — поделилась артистка.

По ее словам, в первый съемочный день она не узнала Прилучного из-за его грима. Безрукова думала, что на локацию случайно забрел посторонний человек, который скоро уйдет.

Меня привезли на площадку, следом привели его. Я смотрю и думаю: какой-то странный персонаж. Наверное, в этом здании есть отель, и сюда просто забрел посторонний человек. Он был в белом халате, белых одноразовых тапках и черных очках. Вот так обычно люди с бодуна ходят, — добавила актриса в Telegram-канале.

Через несколько минут Прилучный повернулся и поздоровался с коллегой, которая только после этого поняла — перед ней звезда сериала «Мажор». Артистка призналась, что так смешно ей «давно не было».

На российские экраны вышел фильм «Холоп-3» — третья часть популярной комедийной франшизы о перевоспитании мажоров и мажорок. Какой получилась комедия и стоит ли идти на нее в кино — в материале «Вечерней Москвы».