Умерла мексиканская актриса Эльса Агирре

Мексиканская актриса Эльса Агирре умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщила Национальная ассоциация исполнителей Мексики (ANDI).

"Национальная ассоциация исполнителей, ее правление и комитет по надзору сообщают о скоропостижной кончине нашей коллеги Эльсы Агирре", - говорится в публикации ассоциации в Х.

В организации добавили, что Агирре была одной из самых культовых и знаковых актрис золотого века мексиканского кинематографа. За свою карьеру она снялась в более чем 40 фильмах.

Причина смерти актрисы не раскрывается.