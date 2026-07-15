Названа причина смерти звезды фильма «Парк Юрского периода» Сэма Нила

На днях Сэм Нил, известный по роли палеонтолога Алана Гранта в «Парке Юрского периода», ушёл из жизни в возрасте 78 лет. По словам его коллеги по фильму «Охота на дикарей» Римы Те Виаты, перед смертью Нил страдал от пневмонии. Её цитирует NBC News.

При этом семья актёра в официальном заявлении назвала его уход внезапным и неожиданным, подчеркнув, что на момент кончины Сэм был в ремиссии — после нескольких лет лечения от лимфомы.

«Его бедное старое тело просто немного утомилось… Он прошёл через множество курсов химио‑ и иммунотерапии, и, к счастью, рак ушёл, но иммунная система осталась сильно ослабленной — ему было уже слишком тяжело восстанавливаться снова», — рассказывала бывшая возлюбленная актёра Лора Тингл.

За свою карьеру Сэм Нил исполнил более 150 ролей — среди них работы в картинах «Охота за „Красным Октябрём“», «Пианино», «Сквозь горизонт» и сериале «Мерлин». Он родился в 1947 году в Омаге в Северной Ирландии, в начале 1950‑х переехал с семьёй в Новую Зеландию, где впоследствии стал одной из ключевых фигур местного и мирового кинематографа. В 2022 году актёр был удостоен рыцарского звания в системе новозеландских государственных наград.