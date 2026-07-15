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Названа причина смерти актёра фильма «Парк Юрского периода» Сэма Нила

Super.ru

На днях Сэм Нил, известный по роли палеонтолога Алана Гранта в «Парке Юрского периода», ушёл из жизни в возрасте 78 лет. По словам его коллеги по фильму «Охота на дикарей» Римы Те Виаты, перед смертью Нил страдал от пневмонии. Её цитирует NBC News.

Названа причина смерти звезды фильма «Парк Юрского периода» Сэма Нила
© Super.ru

При этом семья актёра в официальном заявлении назвала его уход внезапным и неожиданным, подчеркнув, что на момент кончины Сэм был в ремиссии — после нескольких лет лечения от лимфомы.

«Его бедное старое тело просто немного утомилось… Он прошёл через множество курсов химио‑ и иммунотерапии, и, к счастью, рак ушёл, но иммунная система осталась сильно ослабленной — ему было уже слишком тяжело восстанавливаться снова», — рассказывала бывшая возлюбленная актёра Лора Тингл.

За свою карьеру Сэм Нил исполнил более 150 ролей — среди них работы в картинах «Охота за „Красным Октябрём“», «Пианино», «Сквозь горизонт» и сериале «Мерлин». Он родился в 1947 году в Омаге в Северной Ирландии, в начале 1950‑х переехал с семьёй в Новую Зеландию, где впоследствии стал одной из ключевых фигур местного и мирового кинематографа. В 2022 году актёр был удостоен рыцарского звания в системе новозеландских государственных наград.