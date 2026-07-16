Актриса Людмила Савельева рассказала об отношении к работе режиссера Сергея Урсуляка

Известный режиссёр Сергей Урсуляк приступил к съёмкам картины «Война и мир», который приурочен к 60-летию выхода одноимённой эпической киноленты Сергея Бондарчука. Тогда роль Наташи Ростовой выдающийся мастер доверил исполнить блистательной актрисе Людмиле Савельевой, покорившей весь мир, без преувеличения. Например, японцы провозгласили 1972 год годом Людмилы Савельевой. За классическую ленту именно Савельева от лица всей творческой группы получила в свои руки статуэтку «Оскара».

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В разговоре с корреспондентом «МК» Людмила Михайловна выразила своё мнение относительно новых съёмок.

Обворожительная Людмила Савельева живёт на Патриарших прудах. Людмила Михайловна не героиня светской хроники, она предельна скромна. Например, когда я восхитилась, что она играла с самим Марчелло Мастроянни в картине «Подсолнухи» Савельева как-то ответила: «Ну и что же!». Наше знакомство началось, когда-то с того, что Людмила Михайловна посоветовала мне посмотреть фильм Алова и Наумова «Бег», где она была занята в одной из главных ролей. Но всё же мировой знаменитостью балерину Мариинского театра, коей на тот момент являлась Савельева (в 1935–1992 годах театр носил название – Кировский. - Прим. авт.) сделал фильм «Война и мир». После успеха киноэпопеи Сергея Бондарчука в моду по всему миру вошло имя Наташа. Так Савельева назвала и свою дочь. Вместе с Натальей Людмила Михайловна ухаживает за китайской розой, которая растёт в их парадной аккурат рядом с квартирой. У актрисы есть примета, если роза начинает чахнуть, то и Савельевой чувствует себя неважно, если цветок благоухает, то у Людмилы Михайловны всё в порядке.