Актер Андрей Пынзару рассказал, как ему удалось стать «сочнее»

Сериал «Двойная жизнь Ми» про школьницу-звезду вышел на платформах «Иви» и START. Яркую роль учителя физкультуры в нем сыграл актер Андрей Пынзару. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.

— Андрей, что из себя представляет этот проект?

— Это хороший, добрый сериал о дружбе и об отношениях между детьми, родителями, учителями и учениками, просто о жизни.

— Расскажите о своем герое?

— Я играю учителя физкультуры в школе, где учится главная героиня, Мила (ее сыграла Милана Хаметова. — ВМ). По натуре он спортсмен, следит за спортом. Для него спортзал — самое главное место в жизни. А его основной рабочий инструмент — это свисток.

— Героиня «Двойной жизни Ми» разделяет обычную и сценическую версию себя. А у вас в жизни были ситуации, когда кто-то из знакомых вас не сразу узнавал?

— Меня могут не узнать, только если вообще никогда не видели. У меня рост 194 см, я лысый, обаятельный, улыбчивый — легко опознаваем! Люди постоянно говорят: «А, это же Андрей Пынзару из такого-то сериала!» И еще часто: «Ты такой большой, а в кино кажешься маленьким».

— Какими должны быть сериалы для подростков?

— В свое время я снимался в детском школьном сериале «ОБЖ». По моему опыту такие проекты должны быть легкими и комедийными — как и в «Двойной жизни Ми». Они нужны для того, чтобы дети после уроков, завершив целый учебно-рабочий день, могли сесть, спокойно расслабиться, получить удовольствие, посмеяться — а уже потом приняться за домашнюю работу. Нам всем в любом возрасте нужна разгрузка.

— Какой сериал был вашим любимым в школе?

— Тот, в котором я сам сыграл, — «ОБЖ». Снимали его в Санкт-Петербурге, а тогда я там и жил. И всегда после школы мы бежали домой его смотреть — он был школьный. Меня взяли в проект, потому что не хватало мальчиков. Первые три месяца я просто сидел в массовке за партой, а потом получил роль.

— Какие заметные физические трансформации происходили с вами ради роли? А след на психике образы оставили?

— Я впервые сел за руль и научился водить именно на съемках. Потом набирал вес для сериала «Молодежка», потому что был худеньким, а нужно было стать «сочнее». Дальше тренировался разными видами спорта: MMA, бокс, тайский бокс, борьба. На психику это не давило — все в разумных пределах, и мне это только в плюс.

Для меня апгрейд тела, головы, мозга — «апгрейд себя», как я это называю. И я люблю, когда говорят, что надо сделать что-то новое. Ты такой: «Прикольно! Я готов!» и делаешь.

— В одном из интервью вы сказали, что «лучшая драка — это та, которой не было». А что бы вы посоветовали в плане бытовых, не глобальных явлений?

— Да, я до сих пор придерживаюсь этого мнения. Еще считаю важным улыбаться. Есть теория: если вам плохо или просто паршивое настроение, улыбнитесь и держите улыбку. Организм перестраивается под нее: не понимает, почему тело улыбается, когда в голове и на душе тяжело. Но раз улыбаемся — значит, все в порядке, и постепенно наступает гармония. Так что, если вам плохо, просто начните улыбаться. Да, окружающие будут думать, что вы ку-ку, а вы не ку-ку — вы ля-ля.

— О чем вы сейчас мечтаете? От чего хотели бы избавиться?

— Хочу избавиться от хлама, который покупаю на всяких платформах. А вообще... даже не знаю. Я об этом серьезно не задумывался.

Мечтаю вырасти в своей профессии. Звучит пафосно, но я хочу, чтобы при виде меня люди всегда улыбались, чтобы я был тем человеком, про которого говорят: «О, раз играет Андрей Пынзару, то сегодня мы расслабимся и посмеемся», как это было в свое время с Джимом Керри.

Коротко о главном

— Андрей, из Молдовы вы переехали в Санкт-Петербург после 9-го класса. Как вас встретил город?

— Питер встретил меня красиво, правда тогда я жил за городом. Первую зиму помню до сих пор: она была нереально холодная, просто невыносимая. Мне было 15, и я по-настоящему ощутил, что такое зима. До сих пор люблю Санкт-Петербург, хоть теперь живу в Москве. Когда приезжаю сниматься или по делам, сразу вспоминаю все места: где был, где гулял.

— У любого актера есть типаж. Как вы относитесь к этому — стремитесь к выходу за рамки или к использованию сильных сторон?

— Я считаю, у любого человека есть свой типаж. Каждый это подает по-своему: кто-то говорит «Я разный», а каждый раз все делает по-новому, но по большей части мы одинаковые. В новом герое добавляешь новые фишки, истории, поведение, привычки. Но по факту это все равно то же: взгляд на мир не меняется. Да, если ты потолстел или сильно похудел, начал заикаться — такие «примочки» работают, но, как ни крути, ты остаешься собой. К типажу отношусь спокойно: его можно менять. Сегодня пухленький, завтра худой, послезавтра накачанный. И вообще, все зависит от человека.

— Что удивило вас за последнее время?

— Недавно я проходил медицинский чекап и сдавал анализ крови. Холестерин немного повышен, это меня удивило.

— Какие у вас есть летние традиции?

— Давно мечтаю о летних традициях. Но в кино съемки проходят по большей части летом, работы много, и у меня традиций нет. Но мечтаю зимой уехать на море на два-три месяца и перезимовать.

ДОСЬЕ

Андрей Пынзару родился 16 декабря 1986 года в селе Оланешты, в Молдавии (Республика Молдова). Учился в Академии музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе, на факультете театрального искусства БИИЯМС в Санкт-Петербурге. Сейчас в его фильмографии 165 ролей в кино и сериалах, включая: «Мой папа — медведь», «Драники», «Рейс 314» и другие.