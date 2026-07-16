«Ты в кадре такая дрянь»: звезда «Папиных дочек» рассказала о реакции детей на ее работу

Дарья Мельникова рассказала о реакции детей на её роли: «Почему ты в кадре такая дрянь?»
Дарья Мельникова рассказала, как её дети воспринимают актёрскую работу мамы. На съёмках нового сезона «Папиных дочек» актриса поделилась, что самый прямолинейный отклик однажды пришёл от семилетнего сына.
«Почему ты в кадре такая дрянь? Ты же в жизни не такая дрянь. Зачем ты выбираешь такие роли?» — вспомнила слова наследника актриса. На это Мельникова отвечает так: «Ну ты же должен что‑то есть».
Актриса поделилась, что всё время проводит с детьми, а потому они часто бывают на площадках. По словам артистки, её наследники буквально жили на съёмках, пока были маленькими.
«Это просто капец как муторно. Естественно, я беру их на площадку часто. Когда они совсем крошечные, то они, в принципе, живут в вагончике», — добавила она.
Отец сыновей актрисы — Артур Смольянинов*, с которым она развелась в 2021 году. Летом 2024‑го звезда удивила поклонников новостью о новом замужестве: она тайно связала себя узами брака с Романом Набатовым. В этом союзе у актрисы родилась дочь.