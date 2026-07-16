Роберт Паттинсон рассказал о работе Мэтта Дэймона в «Одиссее»

На телеканале MTV UK гостем стал знаменитый актёр Роберт Паттинсон («Вот это драма!»). Он рассказал о странном поведении Мэтта Дэймона во время подготовки к съёмкам фильма «Одиссея».

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По словам артиста, Дэймон часто репитировал сцены в соседнем с ним трейлере. Паттинсон отметил, что исполнитель главной роли часто кричал и делал голос хриплым, чтобы казаться старше — именно так он подготавливался перед выходом на съёмочную площадку.

«Мэтт Дэймон был в трейлере рядом со мной и издавал какие-то странные звуки. Он такой милый парень. Я думал, он разговаривает по телефону, а потом решил, что он полный психопат. Он просто кричал, кричал и кричал. Я подумал, что у него случился ужасный приступ в туалете. Он просто хрипел, чтобы казаться старше».

Том Холланд также признался, что слышал крики Мэтта Дэймона во время его репетиций. Он назвал подготовку актёра потрясающей.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля. Картина расскажет эпичную историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.