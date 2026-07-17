Умерла обладательница «Оскара» Бренда Фрикер

17 июля стало известно о смерти актрисы Бренды Фрикер. Звезда фильма «Один дома 2» умерла в возрасте 81 года.

О случившемся рассказал агент актрисы Фил Белфилд. Он отметил, что Фрикер умерла после продолжительной болезни.

Мы никогда больше не увидим её такой, какая она есть, мир стал беднее без неё. Для меня было честью знать, любить и работать с ней, Бренда навсегда останется в моём сердце и в сердцах многих поклонников кино и телевидения по всему миру.

Бренда Фрикер снималась в кино и сериалах на протяжении более 50 лет. За это время она приняла участие более чем в 70 проектах. Зрителям она запомнилась по яркой роли женщины с голубями в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Актриса также получила премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Моя левая нога».