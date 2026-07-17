Нонна Гришаева не хочет быть режиссером

Художественный руководитель Театра РОСТА в Царицыне, заслуженная артистка России Нонна Гришаева считает себя в первую очередь исполнителем. В беседе с ТАСС она заявила об отсутствии амбиций стать режиссером.

"У меня никогда не было режиссерских амбиций. В нашей семье за это отвечает мой супруг - прекрасный режиссер, главный режиссер нашего театра (Александр Нестеров - прим. ТАСС). Он ставит замечательные спектакли. У меня никогда не было ни таких амбиций, ни тяги, ни таланта. Я исполнитель. Я актриса. И никогда не пыталась ничего ставить. Единственное - всегда перед премьерой артисты сдают спектакль худруку. Вот тогда я смотрю и вношу коррективы. Но своего видения не диктую, в работу не вмешиваюсь, условий не ставлю", - сказала артистка.

21 июля Нонна Гришаева отметит юбилей.