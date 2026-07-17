Шарлиз Терон превратила премьеру «Одиссеи» в семейный праздник

50-летняя актриса впервые за долгое время появилась на красной дорожке в сопровождении 14-летней Джексон и 12-летней Огаст, устроив для них по-настоящему незабываемый вечер.

Шарлиз Терон знает, как превратить премьеру в семейный праздник. На показ фильма «Одиссея» в Нью-Йорке актриса пришла не одна, а в окружении своих дочерей — Джексон и Огаст, пишет Daily Mail. И хотя на календаре был обычный школьный вторник, звездная мама сделала исключение ради такого значимого события.

На кадрах с мероприятия видно, как Терон заботливо прокладывает путь для младшей дочери Огаст сквозь толпу, а старшая Джексон следует за ними. Девочки выглядели стильно: Огаст выбрала черное платье с культовыми ботинками Dr. Martens и гольфами выше колена, а Джексон появилась в платье с открытыми плечами и черных босоножках на платформе. Сама Шарлиз блистала в белом мини-платье с бантом, золотом чокере и ярко-красной помадой — и, конечно, не улыбалась, а царила.

Это появление стало редким выходом в свет для обеих девочек, которых Терон удочерила в 2012 и 2015 годах. Актриса не раз признавалась, что усыновление всегда было для неё не альтернативой, а осознанным выбором.

«Я не чувствую, что чего-то лишена. Это всегда был мой первый вариант, даже когда я состояла в отношениях. Я честно говорила партнерам, что открыта к рождению биологических детей, но усыновление обязательно должно быть частью моей жизни. Я чувствовала это очень сильно», — рассказывала она в интервью Chelsea Handler для Elle.

В 2019 году Терон впервые публично раскрыла, что её дочь Джексон — трансгендер. В беседе с Daily Mail актриса поделилась трогательной историей:

«Я тоже думала, что он мальчик. Пока в три года она не посмотрела на меня и не сказала: „Я не мальчик!“ Вот так. У меня две прекрасные дочери, и, как любой родитель, я хочу защитить их и видеть, как они процветают. Они родились теми, кто они есть, и то, кем они станут, когда вырастут, — решать не мне».

В новой картине Кристофера Нолана, которая является экранизацией древнегреческой поэмы Гомера, Шарлиз Терон исполняет роль Калипсо. Главного героя Одиссея сыграл Мэтт Дэймон, а его преданную жену Пенелопу — Энн Хэтэуэй.

Фильм уже называют самым амбициозным проектом режиссера: бюджет составил рекордные для Нолана $250 миллионов, а съемки велись целиком на 70-мм камеры IMAX. Однако вокруг картины не утихают споры — от «странного» кастинга до гневных постов Илона Маска, который раскритиковал выбор кенийско-мексиканской актрисы Лупиты Нионго на одну из ролей, назвав его «исторически неточным». Сам Нолан уже выступил с защитой своего решения.

Но для Шарлиз Терон в этот вечер главными были не споры критиков, а улыбки ее дочерей, которые в очередной раз доказали: самые важные VIP-персоны в жизни актрисы уже давно рядом с ней.