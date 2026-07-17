Зепюр Прилучная снимется во втором сезоне лирической комедии «Виноград»

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© Ирина Полярная, Максим Кашин

16 июля в летнем кинотеатре «Лето. Кино. Кион» во дворе бара «Стрелка» состоялась презентация сборника новелл «Сезон любви» — шести романтических историй о лете, чувствах и кубанских виноградниках от популярных авторов сентиментальной прозы. «Сезон любви» расширяет вселенную лирической комедии «Виноград» — абсолютного хита онлайн-кинотеатра «КИОН», вышедшего в сентябре 2025 года и продленного на второй сезон. Электронная версия сборника уже доступна в книжном сервисе «КИОН Строки», а бумажное издание выйдет в августе 2026 года при поддержке издательства «Эксмо» и проекта «Сорри, я не твоя лав стори».

Старт вечеру дал Максим Филатов, генеральный директор «ON Студии» и директор по производству оригинального контента онлайн-кинотеатра «КИОН», — и поделился деталями второго сезона лирической комедии «Виноград». К своим ролям вернутся Павел Прилучный, Софья Синицына, Марина Зудина, Сергей Газаров и Нино Нинидзе, а Зепюр Прилучная присоединится к касту в качестве новой героини. Это стало одной из главных новостей вечера.

Сборник «Сезон любви» по мотивам лирической комедии «Виноград» представили директор по развитию книжного сервиса «КИОН Строки» Татьяна Соловьева и директор по контенту книжного сервиса «КИОН Строки» Екатерина Панченко, а также составитель Саша Питерс и авторы новелл Александрия Рихтер, Настя Орлова, Алена Черничная, Эллин Ти, Ава Хоуп и Джулия Вольмут.

Актриса Яна Аносова, снявшаяся в первом сезоне лирической комедии «Виноград», прочла фрагмент книги. Завершился вечер специальным показом двух серий первого сезона лирической комедии «Виноград».

Гостями презентации стали Зепюр Прилучная, Яна Аносова, Дмитрий Дибров, Светлана Зейналова, Лариса Вербицкая, Виктория Богатырева, Александра Киселева, Алиса Кот, Александра Черкасова, Ольга Смирнова, Александра Власова, Александр и Алеся Энберт, Евгения Синицкая, Анастасия Имамова, Иван Кокорин, Люси Пылаева, Ольга Никольская, Надежда Гуськова, Сергей Двойников и другие.

Игристым партнером мероприятия выступила винодельня «Золотая Балка». Атмосферу вечера поддержали игристые вина линейки «Балаклава».

Максим Филатов, генеральный директор «ON Студии» и директор по производству оригинального контента онлайн-кинотеатра «КИОН»: «Шесть серий первого сезона сериала «Виноград» всего за 22 дня показали очень хорошие результаты — и это, на мой взгляд, еще один серьезный хит в нашей библиотеке, один из многих. Что мы решили дальше? Мы решили, что недостаточно просто смотреть — нужно еще и читать. Именно поэтому в продолжение этой истории в «КИОН Строках» появились новеллы, вдохновленные сериалом. Мы готовимся к съемкам второго сезона сериала «Виноград». Мы сохранили всех наших звездных героев: Павла Прилучного, Нино Нинидзе, Сергея Газарова, Марину Зудину, Софью Синицыну. И к нам присоединилась прекрасная актриса, которая не только поддерживает и вдохновляет большого звездного актера Павла Прилучного, но и успешно строит собственную карьеру».

Зепюр Прилучная, актриса: «Я счастлива снова работать с Павлом Прилучным. Очень хочется рассказать о роли, но пока нельзя. Могу сказать только одно: это роль мечты. Поэтому готовьтесь и обязательно смотрите второй сезон вместе с нами!»