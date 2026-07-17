Для Тома Круза устроили отдельный показ «Одиссеи» Кристофера Нолана

16 июля знаменитый актёр Том Круз («Миссия невыполнима») поделился своим мнением насчёт просмотра «Одиссеи» — нового фильма Кристофера Нолана. Издание Page Six сообщило, что артист в этот день сильно опоздал на сеанс, из-за чего владельцы кинотеатра устроили повторный показ.

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Перед началом ленты Круз решил пригласить всех сотрудников кинотеатра AMC в Нью-Йорке на закрытый показ. Актёр позвал всех работников, включая продавцов попкорна и уборщиков, чтобы они вместе с ним насладились картиной. Благодаря этому голливудской звезде не пришлось смотреть «Одиссею» в IMAX в одиночестве.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Картина рассказывает эпичную историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.