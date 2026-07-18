Пятеро детей и расстрел на улице: как сложились судьбы актеров фильма «Курьер»

Фильм «Курьер» режиссера Карена Шахназарова, вышедший в 1986 году, получил множество призов и наград, в том числе за актерский состав. Как сложились судьбы киноартистов, воплотивших на экране образы персонажей картины, — в материале «Вечерней Москвы».

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Анастасия Немоляева, сыгравшая в фильме Катю, является представительницей кинематографической династии. Ее отец — оператор Николай Немоляев, тетя — актриса Светлана Немоляева, дедушка — режиссер Владимир Немоляев, а бабушка работала звукооператором в «Мосфильме». Поэтому Анастасия начала сниматься в кино уже в 11 лет.

© Вечерняя Москва

Режиссер долго не мог найти подходящую кандидатуру на роль Кати, и тогда Николай Немоляев, работавший оператором на съемках картины, рассказал своей дочери о поисках актрисы. Немоляева принесла Шахназарову фотографию своего одноклассника Федора Дунаевского. Режиссер устроил пробы обоим, а затем утвердил их на главные роли.

В 1991 году актриса закончила ГИТИС и мастерскую Марка Захарова, а затем несколько лет играла в театре на Малой Бронной. С ее участием вышло около 20 фильмов в 1980-х и 1990-х годах. Затем она вышла замуж за Цутому Исидзиме — японца по происхождению, более известного как Вениамин Скальник.

Вместе они образовали творческий тандем: Скальник создавал эксклюзивную дизайнерскую мебель, а Немоляева ее расписывала. У них появились на свет три дочери: София, Ефросинья и Евдокия. Периодически Немоляева продолжает появляться на экране. Например, она сыграла второстепенного персонажа в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».

Федор Дунаевский, исполнивший роль Ивана, в школе посещал театральный кружок. Случайно попавший в поле зрения Шахназарова актер после выхода «Курьера» продолжил сниматься в картинах именитых режиссеров. Например, после этого он исполнил роль Вити Шевченко в ленте Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Однако со временем у актера становилось все меньше заметных работ.

© Вечерняя Москва

Он окончил медицинское училище и работал фельдшером скорой помощи. В 1991 году Дунаевский уехал в Израиль по программе репатриации. Артист прожил там два года, пытаясь строить актерскую карьеру: он играл в местном театре и работал в озвучке и на радио.

Вскоре он вновь вернулся в Россию, поступил на режиссерский факультет ВГИК, но так его и не окончил. Дунаевский жил также в Германии и Италии, но каждый раз возвращался в РФ. За свою жизнь артист пробовал себя в разных сферах: работал дворником и официантом, моделью и музыкантом.

Он был женат четыре раза и имеет пятерых детей. Дунаевский пробовал себя снова в роли актера, однако достававшиеся работы не приносили ему былой известности. При разводе с последней женой Ириной Дунаевский потерял купленную им квартиру, так как она была записана на бывшую супругу. Из-за этого он был вынужден поселиться у своего пожилого отца. По его словам, бывшая жена настроила их дочь Нину против актера, из-за чего они почти не общаются.

Олег Басилашвили (профессор Кузнецов, отец Кати)

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Олег Басилашвили, исполнивший роль профессора Кузнецова, на момент съемок в фильме уже был известным актером. Например, он сыграл в «Служебном романе» и «Вокзале для двоих». К тому же с 1959 года он играл в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова в Петербурге.

© Вечерняя Москва

После «Курьера» актер продолжил сниматься в разных фильмах, например исполнил роль Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты» 2005 года. В 1990-х годах пытался построить карьеру в политике: он два раза баллотировался в депутаты Государственной думы и был членом партии «Союз правых сил». Актер был дважды женат и имеет двух дочерей.

Инна Чурикова (Лидия, мать Ивана)

© Вечерняя Москва

Инна Чурикова, сыгравшая мать Ивана, также была уже известной актрисой к моменту съемок фильма. После «Курьера» она снялась в таких работах, как «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли», «Благословите женщину», «Московская сага» и «Тайны дворцовых переворотов».

© Вечерняя Москва

В 1991 году актриса получила звание народной артистки СССР. Последнюю роль она исполнила в фильме «Пациент № 1», сыграв жену генсека Константина Черненко. С 1975 по 2012 год Чурикова работала в театре «Ленком Марка Захарова». Актриса периодически жаловалась на здоровье: в ее мозгу было множество кист. В 2023 году Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет.

Владимира Смирнова, сыгравшего Колю Базина, режиссер нашел в детской комнате милиции возле студии «Мосфильма». Он был малолетним преступником и занимался рэкетом. После выхода «Курьера» начинающий актер снялся в фильмах «Щенок» и «Делай — раз!». Несмотря на это, Смирнов продолжал заниматься криминалом. Дунаевский, вспоминая его, рассказывал, что тот был лидером крупной молодежной группировки.

© Вечерняя Москва

Актер умер молодым. Существуют три версии его гибели. Первая: в 1995 году Смирнова расстреляли на улице неизвестные. Судя по всему, это были представители враждующей группировки. По другой версии, актер погиб в ДТП в 1998 или 1999 году.

Пользователи интернета, утверждающие, что знали его лично, писали, что машина Смирнова столкнулась с бульдозером или ремонтным экскаватором. По третьей версии, актера сильно избили в отделении милиции, из-за чего он скончался.

Фильм «Три орешка для Золушки», перенесший на экраны сюжет известной сказки, вышел в 1973 году при совместном производстве Чехословакии и ГДР. Картина была также популярна среди советских граждан, а актеры, воплотившие образы персонажей, полюбились многим зрителям. Как сложились их судьбы после выхода ленты — в материале «Вечерней Москвы».