Том Холланд назвал лучшего супергероя всех времен

На шоу GOAT Talk выступил звезда фильмов «Человек-паук» Том Холланд. Во время выступления он назвал супергероя, которого считает лучшим в истории.

Величайшим супергероем всех времён актёр считает Железного человека, которого сыграл Роберт Дауни-мл. По мнению Холланда, других персонажей в фильмах играли разные люди, но идеально показать Тони Старка смог только один.

«Для меня это, конечно, должен быть Железный человек Роберта Дауни-младшего. Всё потому, что многие играли Человека-паука или Бэтмена. Но Железный человек остаётся одним-единственным, как и Росомаха».

В шоу также принял участие коллега Холланда по съёмкам в «Одиссее» Мэтт Дэймон. Отвечая на тот же вопрос, артист заявил, что считает Человека-паука величайшим супергероем, чем вызвал радость у звезды фильмов Marvel.