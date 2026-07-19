Мария Машкова рассказала, кем она сейчас работает в США

Мария Машкова, дочь народного артиста России Владимира Машкова, раскрыла, чем занимается после переезда в США. 41-летняя актриса в личном блоге рассказала, что теперь она преподаёт актёрское мастерство.

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Машкова работает в детском лагере при Нью‑Йоркской киноакадемии. Она призналась, что дети стали её вдохновением, а атмосфера в коллективе очень приятная.

«Я не пропала, просто близко знакомлюсь с новой версией себя. Педагогом по актёрскому мастерству Машей. Для меня большая честь быть частью детского лагеря Нью‑Йоркской киноакадемии», — написала актриса.

По словам Марии, она и не предполагала, что так сильно полюбит преподавание. Эта работа стала для неё настоящим открытием, и теперь она всё чаще размышляет о том, что жизнь после 40 лет вполне может начаться заново.

Ранее Мария Машкова опубликовала кадры с необычной фотосессии, на которой её 14-летняя дочь предстала в микрошортах и чулках.