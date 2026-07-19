Лупита Нионго рассказала о Елене Троянской в «Одиссее»

Издание DiscussingFilm взяло интервью у популярной актрисы Лупиты Нионго («Мы»). Она рассказала о своей роли Елены Троянской в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана.

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По словам артистки, сыграть такого персонажа — большая ответственность. Она знает, что героиня знаменита своей красотой как в оригинальной поэме Гомера, так и во множестве других адаптаций. Поэтому Нионго хотела раскрыть в Елене что-то новое и продемонстрировать другие стороны её характера.

Сыграть Елену Троянскую — это огромная ответственность, верно? Поэтому одна из мыслей, которая пришла мне в голову, когда мне дали эту роль, была: «Ладно, сыграть просто «красоту» невозможно. Мне нужно понять, кем была эта женщина помимо того, чем она больше всего знаменита». Найти женщину за этим лицом — это был безумно интересный и захватывающий вызов. Потому что лицо — это не самое главное. О внешности пусть позаботится сама внешность.

«Одиссея» Кристофера Нолана вышла мировом прокате 17 июля. Проект рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главного героя воплотил на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.