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Мемуары легендарного актера Энтони Хопкинса вышли на русском языке

Деловая газета "Взгляд"

Автобиографическое произведение прославленного артиста под названием «Мы справились, парень» стало доступно отечественным читателям.

Мемуары легендарного актера Энтони Хопкинса вышли на русском языке
© кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»

Книга воспоминаний лауреата премии «Оскар» появилась в продаже, передает РИА «Новости». Переводом произведения на русский язык занималась Екатерина Иванкевич. Издание также дополнено фотографиями из личного архива знаменитости.

В пресс-службе издательства «Альпина Паблишер» отметили значимость выхода литературного труда.

«Великий актер кино и театра, сэр Энтони Хопкинс рассказывает о своей блестящей карьере, непростом детстве, взрослении, личной жизни и пути к трезвости в своих честных и трогательных мемуарах», – сообщили представители компании.

В издательстве добавили, что автобиография отражает непростой характер гения перевоплощения. По их словам, творчество британского артиста продолжает вдохновлять зрителей на протяжении более 60 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года умер озвучивавший Энтони Хопкинса актер дубляжа Алексей Золотницкий.

В январе того же года лесные пожары в Калифорнии уничтожили дом этого британского артиста.

В начале текущего года в шорт-лист премии «Оскар» попали 17 фильмов с участием россиян.