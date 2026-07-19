Мемуары легендарного актера Энтони Хопкинса вышли на русском языке
Автобиографическое произведение прославленного артиста под названием «Мы справились, парень» стало доступно отечественным читателям.
Книга воспоминаний лауреата премии «Оскар» появилась в продаже, передает РИА «Новости». Переводом произведения на русский язык занималась Екатерина Иванкевич. Издание также дополнено фотографиями из личного архива знаменитости.
В пресс-службе издательства «Альпина Паблишер» отметили значимость выхода литературного труда.
«Великий актер кино и театра, сэр Энтони Хопкинс рассказывает о своей блестящей карьере, непростом детстве, взрослении, личной жизни и пути к трезвости в своих честных и трогательных мемуарах», – сообщили представители компании.
В издательстве добавили, что автобиография отражает непростой характер гения перевоплощения. По их словам, творчество британского артиста продолжает вдохновлять зрителей на протяжении более 60 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года умер озвучивавший Энтони Хопкинса актер дубляжа Алексей Золотницкий.
В январе того же года лесные пожары в Калифорнии уничтожили дом этого британского артиста.
В начале текущего года в шорт-лист премии «Оскар» попали 17 фильмов с участием россиян.